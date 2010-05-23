عباس يبدأ جولةً آسيوية للتباحث بشأن بدء المحادثات غير المباشرة مع إسرائيل

فلسطين اليوم : رام الله

غادر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مساء اليوم الأحد العاصمة الأردنية عمان متوجهاً إلى هانوي في مستهل جولة آسيوية تبدأ بفيتنام.

وذكر نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية في بيان مكتوب أن الجولة ستتضمن أيضا كلا من ماليزيا واندونيسيا.

وأوضح أبو ردينة أن هذه الجولة تهدف إلى إطلاع المسؤولين في البلدان الثلاثة على آخر تطورات القضية الفلسطينية، في ضوء بدء المحادثات غير المباشرة مع إسرائيل، وكذلك لتعزيز العلاقات الثنائية مع كل هذه الدول.

وبدأت السلطة الفلسطينية مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل بوساطة أميركية لمدة أربعة شهور على أن تركز على ملفي الأمن والحدود.