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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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هل يواجه « الصقر » مصير ميدو ؟

  • 15:01 - 23 مايو 2010
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القاهرة/ حالة من الترقب تعيشها الجماهير المصرية عامة و الأهلاوية خاصة في انتظار رد فعل ادارة النادي الاهلي اتجاه النجم احمد حسن عميد كرة القدم المصرية و كابتن منتخب مصر والحاصل معه على كأس افريقيا 4 مرات خاصة.

 

ذلك بعد المشادة الكلامية الحادة بين المدير الفني للنادي الاهلي حسام البدري و لاعبه احمد حسن بعد ان قرر استبداله الا ان الأمر تطور بشكل مؤسف امام كاميرات التلفاز و الجماهير الحاضرة لمباراة الاهلي و نبروه في دور ال32 من كأس مصر.

 

وامتدت المعركة الكلامية الى غرفة الملابس و اتهم فيها احمد حسن مدربه بمجاملة لاعبين الاخرين و عدم تبديلهم على الرغم من انخفاض مستواهم الفني و ضرب مثلا بالنجم محمد أبو تريكة.

 

بدأت قصة المشادة عند تبديل احمد حسن في بداية الشوط الثاني من المباراة و عند خروجه من الملعب مبديا غضبه و انزعاجه متسائلا عن سبب تغيره الا انه اصطدم برد فعل قوي من البدري قائلا :" يلا مش عاوز كلام كتير ".

 

الجدير بالذكر انها ليست المرة الاولى التي ينزعج فيها كابتن المنتخب المصري عند تبديله، ففي مباراة القمة المصرية بين الاهلي و الزمالك هذا الموسم و عند تبديله ابدى غضبه ايضا و ركل ثلاجة مياه الفريق معترضا على القرار.

 

و يذكر ان هذه الحادثة تشبه تلك التي كان نجمها المحترف المصري احمد حسام "ميدو" و الذي تذمر عند تبديله في مباراة السنغال في كأس افريقيا 2006 و دخل في مشادة كلامية مع حسن شحاته مدرب المنتخب المصري، لكنه عوقب و حرم من المشاركة مع المنتخب وعلى الرغم من انتهاء العقوبة رفض شحاته عودته مرة اخرى!

 

ترى هل تعاقب الادارة الأهلاوية احمد حسن على تصرفاته هذه؟ ام يمر الأمر مرور الكرام؟

 

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