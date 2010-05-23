نادي الأسير يدين إقرار قانون شاليط

القدس المحتلة: فلسطين اليوم

أدان نادي الأسير الفلسطيني اليوم، ما أقدمت عليه السلطات الإحتلال الإسرائيلية بإقرارها لقانون شاليط، الذي يعبر عن فاشية وسادية دولة الاحتلال، عبر هذا القانون العنصري الذي يهدف إلى تشريع التضييقات بحق الأسرى الفلسطينيين .

وقال النادي في بيانه أن إسرائيل تشرع قوانين عنصريه على مرأى ومسمع من العالم اجمع غير عابئة بحقوق الإنسان .

واعتبر النادي أن مثل هذه القوانين التي تساوي بن الضحية والجلاد، تحاول إسرائيل بفرضها إياها أن توهم العالم اجمع أن الأسرى الفلسطينيين يعيشون حياة رغيدة في سجونها، فعلى العكس من ذلك فان الممارسات القمعية الممنهجة تمارس وبشكل يومي بحقهم .

وطالب النادي المجتمع الدولي عدم الوقوف مكتوف الأيدي أمام هذا الانتهاك الصارخ للقوانين والمعاهدات الدولية التي كفلت للأسرى حقوقا لا زالت إسرائيل تتعنت في إعطائهم إياها، واعتبر ذلك إضافة جديدة إلى سلسلة الانتهاكات بحق الأسرى، وطالب أيضا مؤسسات المجتمع المدني وجماهير شعبنا إلى مزيدا من الاعتصامات والفعاليات المنددة بمثل هذه القوانين العنصرية