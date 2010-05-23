والدة الرئيس البولندى لم تعلم بنبأ وفاته حتى الآن

فلسطين اليوم- وكالات

كشفت وكالة أنباء "نوفستى" الروسية، أن والدة الرئيس البولندى الراحل ليخ كاتشينسكى، الذى قتل في تحطم طائرته قبل هبوطها في مطار مدينة سمولينسك الروسية في إبريل الماضي، لم تعلم بخبر وفاة ابنها حتى الآن.

وقال ياروسلاف كاتشينسكى شقيق ليخ، إنه لم يخبر أمهما يادفيجا كاتشينسكايا البالغة 84 سنة من عمرها في المستشفى حتى الآن بنبأ وفاة ليخ، مشيراً إلى أنه وبعد وقوع الكارثة التي أودت بحياة الرئيس البولندى نصح الأطباء شقيقه ياروسلاف بالإحجام عن إخبار الأم بوفاة ابنها حفاظاً على حياتها التي أصبحت في خطر بسبب تدهور حالتها الصحية.

وأضاف ياروسلاف في حديث لصحيفة "سوبر اكسبرس" البولندية: تتحسن حالتها الصحية الآن ولن أرى مفراً من تبصيرها بالحقيقة في الأيام القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن الطائرة التي كان يستقلها الرئس البولندي، سوفيتية الصنع من طراز "توبوليف 154"، وكانت قد تحطمت عندما حاولت الهبوط وسط ضباب كثيف، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب وعددهم 96 راكباً، بما في ذلك ليخ كاتشينسكى وزوجته وعدد من كبار مسؤولي الدولة.