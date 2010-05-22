"براك" سيرد على غزة فورا إذا شوشت نقطة تحول 4 غدا

فلسطين اليوم-خاص

ذكر "محلل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" للشئون الصهيونية أن وزارة الحرب الصهيونية تخشى أن تعكر احدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة صفو المناورات الكبرى ( نقطة تحول4)، والتي ستنطلق صباح يوم غد الأحد، بإطلاق دوي صفارات الإنذار في كل أنحاء دولة الكيان.

وكشف المحلل بان وزير الحرب الصهيوني ايهود براك، أعطى تعليمات صارمة لقواته ولسلاح الجو الصهيوني، للرد فورا على أي صاروخ يطلق من قطاع غزةـ وعدم الانتظار ليحل الليل للرد، إما بقصف الأنفاق أو مناطق زراعية بمحاذاة السياج الحدودي.

وأشار المحلل إلى أن ضباط الجيش الصهيوني المشرفين على المناورات في المنطقة الجنوبية يخشون من حالة ارباك تصيب الصهاينة في المنطقة الجنوبية، في حالة إطلاق صاروخ أو أكثر من قطاع غزة نحو المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1948 والكيبوتسات المجاورة لقطاع غزة، مع بدء المناورات الساعة العاشرة صباحا، فقيادة الجيش االصهيوني تخشي ان تتحول صفارات الإنذار الوهمية إلى صفارات إنذار حقيقية، وبذلك يتم تخريب والتشويش علي كل ما خطط له ضمن خطة المناورات في نقطة تحول4، فقيادة الجيش تخشي في حالة سقوط صاروخ يطلق من غزة أن يبقى السكان في حالة خوف ولا يشاركون في المناورات.

وتأتي المخاوف الصهيونية في أعقاب التصعيد في الأيام الأخيرة، حيث سقط صاروخ بالقرب من مجمع اشكول في النقب، وصاروخ آخر جنوبي عسقلان، واطلاق نار نحو قوة عسكرية بالقرب من كيبوتس كفار عزا، وآخر حادثة استشهاد مقاومين أمس في منطقة الفراحين، كما أصيب جندي بدوي ( قصاص اثر) برصاصة قناص واعتقال فلسطيني آخر أمس الجمعة بالقرب من معبر صوفا وقد تم اعتقاله بعد استدعاء قوات كبيرة للمنطقة.

ومن الجدير بالذكر أن المناورات نقطة تحول 4 خصصت لمواجهة مئات الصواريخ التي تطلق من سوريا وحزب الله وقطاع غزة.