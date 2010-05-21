التميمي: حق العودة جوهر قضية الشعب الفلسطيني

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

ألقى قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وخطيب الحرم الإبراهيمي الشريف الشيخ تيسير التميمي خطبة الجمعة اليوم في الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، أكد فيها أن عودة أبناء الشعب الفلسطيني إلى ديارهم وأراضيهم حق من أهم الثوابت الفلسطينية التي لا تقبل الإسقاط أو المساومة، لأنه جوهر قضية الشعب الفلسطيني العادلة.

واستذكر سماحته أن قرار الأمم المتحدة رقم (194)، والذي لم ينفذ حتى الآن، قد نص على حق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى أرضه وممتلكاته وتعويضه عن سنوات الشقاء والمعاناة وذل اللجوء التي عاشها ملايين الشعب الفلسطيني في المنافي و الشتات.

وقال التميمي: إن مضي عقود وسنين طويلة على نكبة الشعب الفلسطيني ومعاناته يقتضي بناء خطة استراتيجية فلسطينية واضحة المعالم لتأكيد حق العودة؛ بحيث تنفذ بجدية كاملة على كل المستويات السياسية والشعبية وتتم مراجعتها لمتابعة وتقييم الإنجازات على أرض الواقع، وألاَّ نكتفي بإحياء هذه الذكرى بيوم لمرة واحدة من كل عام.

وأكد قاضي قضاة فلسطين الحكم الشرعي بحرمة تداول منتجات المستوطنات التي أقيمت على أرضنا الفلسطينية المغتصبة التي صادرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية بهدف تصفية قضيتنا الفلسطينية، مستنكراً الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تشن على المدينة المقدسة وبالأخص في حارة المغاربة وبلدة سلوان ومحيط المسجد الأقصى المبارك مستهدفة تقويض بنيان المسجد الأقصى المبارك.