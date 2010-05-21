الأمن اللبناني: تفكيك 21 شبكة عملاء لإسرائيل

فلسطين اليوم-وكالات

اعلن مصدر امني لبناني لوسائل الاعلام اللبنانية ان قوى الامن تمكنت في الاونة الاخيرة من تفكيك 21 شبكة عملاء لاسرائيل.

واضافت المصادر ان عمل القوى الامنية في تفكيك هذه الشبكات قد قطع شوطا كبيرا وبات يمكن القول ان الشبكات المتبقية اصبحت قليلة، وهي مضطرة للتخفيف من وتيرة تحركاتها بفعل القدرة على ملاحقتها.

واضافت المصادر ان التعاون بين فرع المعلومات ومديرية المخابرات في الجيش اللبناني مستمر للاجهاز على كل البنية الجاسوسية لاسرائيل في لبنان.