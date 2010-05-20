نتنياهو يعرض على ميتشيل "التسهيلات للفلسطينيين"

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

قالت مصادر اسرائيلية ان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عرض على المبعوث الامريكي جورج ميتشيل خلال اجتماعهما اليوم " الخميس" في القدس المحتلة ضمن اطار المفاوضات غير المباشرة ما اسمته بالتسهيلات التي يمكن لاسرائيل تقديمها للجانب الفلسطيني ومن ضمنها ازالة بعض الحواجز العسكرية واطلاق سراح اسرى فلسطينيين .

وقالت مصادر حكومية إسرائيلية ان نتنياهو يدرس جديا عرضا لشق طريق على أرض محتلة كانت اسرائيل خصصتها اصلا لمستوطنة يهودية ليربط بين مدينة رام الله في الضفة الغربية ومدينة فلسطينية جديدة تحت الانشاء.

والى جانب ذلك طلبت اسرائيل من الجانب الفلسطيني وقف ما اسمته بالتحريض والغاء المقاطعة التي اعلنتها السلطة الفلسطينية على منتجات المستوطنات .

وشدد الجانب الاسرائيلي وفقا للمصادر على ضرورة الانتقال فورا للمفاوضات المباشرة واتهم الجانب الفلسطيني برفض وتعطيل الفكرة .

ووصل ميتشل الى المنطقة يوم الثلاثاء واجرى محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وناقش ميتشل وعباس الخطوط العريضة لدولة فلسطينية في المستقبل.كما تركز الحديث حول قضايا الوضع النهائي مثل الحدود والأمن وفقا لما اعلنه صائب عريقات للصحفيين.