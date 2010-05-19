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جورجي يدخل جينيس بأقوى أذنين سحبتا طائرة

  • 19:04 - 19 مايو 2010
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جورجي يدخل جينيس بأقوى أذنين سحبتا طائرة

فلسطين اليوم – وكالات

ربما لا يكون الرياضي الجورجي لاشا بترايا أقوى رجل في العالم لكنه قد يكون لديه أقوى أذنين. ويعتقد بترايا انه وضع نفسه في الموسوعات القياسية في قاعدة اليكسيفكا العسكرية بالقرب من العاصمة الجورجية تفليسي وذلك في مطلع هذا الأسبوع عندما جر بأذنيه طائرة هليكوبتر عسكرية وزنها7734 كيلوجراما لمسافة 26،3 متر.

 

وقام بترايا (27 عاما) بتشجيع حشد من عائلته وأصدقائه ومؤيديه بربط أحد طرفي حبل بأذنه بينما ربط الطرف الآخر بالعجلة الأمامية للطائرة الهليكوبتر وجر بترايا الذي كان يتبعه الحشد المبتهج الطائرة لمدة حوالي 20 ثانية وكاد ان يصاب بالإغماء بعد الانتهاء من جرها وسجل بذلك رقما قياسيا في كل من الموسوعة العالمية وموسوعة جينيس للأرقام القياسية .

 

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