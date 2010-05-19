الأسير رافع كراجة يحصل على لقب "جنرال الصبر"

فلسطين اليوم- غزة

أكد عبد الناصر فروانة الباحث المختص بشؤون الأسرى، مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى، أن الأسير رافع كراجة أتم اليوم عامه الخامس والعشرين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ويدخل غداً عامه السادس والعشرين.

وأضاف فروانة في بيان صحفي، أن الأسير رافع فرهود محمد كراجة (49 عاماً) ينضم بذلك إلى قائمة 'جنرالات الصبر'، وهو مصطلح يُطلق على من مضى على اعتقالهم في سجون الاحتلال ربع قرن وما يزيد بشكل متواصل، وعددهم ارتفع اليوم إلى 16 أسيراً فلسطينياً.

وذكر أن الأسير كراجة أعزب ومن سكان قرية صفا بمحافظة رام الله والبيرة، ومعتقل منذ 20-5-1985، ويقضي حكماً بالسجن المؤبد.

وبيّن فروانة أن قائمة 'جنرالات الصبر' هي جزء من قائمة طويلة من الأسرى القدامى الذين هم بحاجة لتفعيل قضيتهم على كافة الصعد والمستويات.

وفي هذا الصدد، جدد فروانة دعوته لإطلاق حملة وطنية وعربية واسعة للتعريف بهم، وتتضمن إطلاق أسمائهم على شوارع مدن ومخيمات قطاع غزة وحسب الأقدمية، على غرار ما حصل بالضفة الغربية، كجزء من الوفاء والتقدير لهم ولتضحياتهم ومعاناتهم.

وثمن فروانة الحملة الالكترونية التي أطلقتها 'منظمة أنصار الأسرى' قبل بضعة أسابيع تحت شعار ساهم بحملة المليون بريد الكتروني للتعريف بالأسرى القدامى، باعتبارها خطوة مهمة تستوجب المساهمة في إنجاحها وتطويرها.

وناشد كافة المؤسسات التي تُعنى بالأسرى، تطوير شكل ومضمون بعض إصداراتها وعدم اقتصارها على البيانات والأخبار المجردة، والسعي الجاد لإصدار كتاب توثيقي يشتمل على سير حياة الأسرى 'جنرالات الصبر' دون استثناء أو تمييز وبعيداً عن الحزبية والفئوية والتداعيات الخطيرة للانقسام، وهذا من شأنه أن يعزز قوة التأثير على الآخرين، على أن يكون مقدمة لكتب أخرى تتناول كافة الأسرى القدامى دون استثناء، وأبرز الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى.