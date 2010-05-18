تفاقم العنصرية ضد الجنود المسلمين في "فورد هود"

فلسطين اليوم- وكالات

رصدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم الثلاثاء محنة الجندي المسلم زكريا كلاون، وقالت إنه تعرض للكثير من المضايقات بعد واقعة فورت هود التي خلفت وراءها مقتل 13 شخصاً وإصابة 20 آخرين بعد أن فتح ضابط مسلم النار بصورة عشوائية على زملائه، واتهم كلاون الجيش الأمريكي بالتقصير في النظر في أمره وعدم وفائه بتعهده بمعالجة أبرز المشاكل التي تواجه قاعدة فورت هود، أكبر قاعدة عسكرية بالدولة.

وسردت الصحيفة كيف نقل قادة القاعدة العسكرية بتكساس، كلاون الذي يبلغ من العمر 20 عاماً من موقعه في مارس الماضي حرصاً على أمنه بعد أن تلقى عدداً من التهديدات بقتله، ولكن الجيش لم يستطع دفع الراتب المخصص للسكن بعيد عن الموقع، واضطر كلاون إلى الاقتراض، وأخذ 300 دولار من جماعة غير ربحية ورهن ممتلكاته لسداد ديونه.

وأكد كلاون، أنه طالب براتب السكن أكثر من مرة، ولكن دون فائدة، إلى أن استدعاه قادته بعدما سأل أحد الصحفيين عن بدل السكن، وأخبروه بأنه سيتلقى بدله في بداية شهر يونيو.

ونقلت الصحيفة عن كلاون، قوله "لا أحد يتعامل مع الأمر بجدية، وهناك مسائل خطيرة تتعلق بالأمن والمساواة والمضايقات على أساس الدين، ومن الواضح أنها ليست الأولوية هنا"، ويشار إلى أنه استعان بمحامٍ من المؤسسة العسكرية للحريات الدينية استعداد لرفع دعوى قضائية ضد الجيش.