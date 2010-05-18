العدل بغزة:"تنفيذ عقوبة الإعدام يتوافق مع الأحكام القانونية"

فلسطين اليوم- غزة

أعربت وزارة العدل بحكومة غزة اليوم الثلاثاء، عن تأييدها تنفيذ أحكام الإعدام بحق محكومين جنائيين، مؤكدةً أن ذلك يتطابق لأحكام القانون الفلسطيني.

وأوضحت الوزارة، أن تنفيذ أحكام الإعدام جاء بحق محكومين جنائيين أدينوا بجرائم قتل ارتكبوها بحق أبرياء، فصدرت بحقهم أحكام الإعدام من أعلى الهيئات القضائية المخولة بإصدار هذه الأحكام بعد أن أعطيت لهم كافة الحقوق المنصوص عليها في القانون الفلسطيني.

وأضافت الوزارة، أن المحكومين الجنائيين مُكنوا من حق الدفاع المقدس، فأعطي لهم كامل الحق في الدفاع من خلال محاميهم كما ينص القانون الفلسطيني في مواده، وبعد استنفاد كامل درجات التقاضي المنصوص عليها في القانون.

وأكدت الوزارة، على أن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الثلاثة المحكومين بالإعدام جاء متوافقاً تماماً مع تفاصيل الأصول القانونية المنصوص عليها في القانون الفلسطيني، وذلك بعد أن استنفدت الأحكام بحقهم كافة إجراءات الطعن، وحازت على حجية الأمر المقضي فيه بعد انقضاء درجات التقاضي المنصوص عليها في القانون؛ فأصبحت هذه الأحكام عنوانا للحقيقة التي لا مراء فيها ولا جدال.