أبو ظريفة: المسيرات الشعبية ضد الحزام الأمني ستتواصل وتتوسع

فلسطين اليوم : غزة

أكد طلال أبو ظريفة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن المسيرات الشعبية ضد الحزام الأمني التي تقيمه "إسرائيل" على طول الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة، ستتواصل وستتوسع لتشمل كافة القطاعات الشعبية والأهلية والفصائل والقوى الفلسطينية، رغم إجراءات الاحتلال وتهديداته لها.

جاء ذلك خلال المسيرة الشعبية التي دعت إليها الحملة الشعبية لمواجهة الحزام الأمني، اليوم الثلاثاء 17/5/2010، التي انطلقت من دوار الشيماء شمال بيت لاهيا شمال القطاع.

وشدد أبو ظريفة على أهمية المقاومة الشعبية إلى جانب كافة أشكال النضال الوطني من أجل مجابهة ممارسات الاحتلال وعدوانه المستمر على شعبنا، حتى نيل الحرية والعودة والدولة المستقلة بعاصمتها القدس.

وأكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في مصادرة أراضي المواطنين وممتلكاتهم، وفرص حصارها على قطاع غزة، إلى جانب مواصلة الاستيطان والتهويد في الضفة الفلسطينية والقدس المحتلة، طالما لم يتوفر رادع دولي يجبر "إسرائيل" على وقف اعتداءاتها المتكررة ضد شعبنا.

وأوضح أبو ظريفة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيران أسلحتها صوب المتظاهرين بالمسيرة لإرغامهم على التراجع، ولكن المتظاهرين دأبوا على استمرار الفعالية الوطنية.