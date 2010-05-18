استمرار فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت هيئة المعابر والحدود اليوم الثلاثاء، أن معبر رفح يعمل لليوم الرابع على التوالي في كلا الاتجاهين أمام سفر المواطنين.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن هذا اليوم مخصص للمرضى وأصحاب الإقامات، فيما كان مخصصاً بالأمس للإقامات والمرضى، ولعبور المرضى والتنسيقات المصرية في يومه الثاني، فيما كان اليوم الأول لعبور المرضى والإقامات بالخارج.

يذكر أن معبر رفح فتح منذ السبت الخامس عشر من مايو الحالي، فيما سيتم تمديد العمل في المعبر حتى يوم الخميس القادم.

وأكدت الهيئة انه سيتم سفر اليوم الثلاثاء للمرضى وأصحاب الإقامات على النحو التالي: الحافلات أرقام19,20,21,22,23,24 و 25,26,27,28,29,30 مسافرين والمرضى 114و115و116و117 .