الاحتلال يغلق المعابر غداً ويسمح اليوم بدخول الوقود والمساعدات

فلسطين اليوم-غزة

قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الثلاثاء فتح معبر كرم ابو سالم ليعمل بنصف طاقته التشغيلية وادخال مساعدات غذائية ووقود في حين قررت اغلاق جميع المعابر التجارية غدا بسبب الاعياد الاسرائيلية.

واوضح المهندس رائد فتوح رئيس لجنة ادخال البضائع للقطاع ان الاحتلال الاسرائيلي قرر فتح معبر كرم ابو سالم الذي يقع جنوب شرق قطاع غزة لادخال 46 الى 56 شاحنة محملة بالمساعدات وللقطاعين التجاري والزراعي.

ونوه فتوح الى أن انه سيتم ضخ كميات محدودة من غاز الطهي والسولار الصناعي في حين سيبقى معبر المنطار "كارني" الذي يقع شرق غزة مغلقا.

وأشار فتوح الى ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي قررت اغلاق معابر القطاع التجارية "كرم ابو سالم والمنطار" غدا بسبب الاعياد الاسرائيلية ليعاد فتحها صباح يوم الخميس القادم.

وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي فتحت امس الاثنين معبري القطاع التجاريين وأدخلت بضائع ومساعدات غذائية.