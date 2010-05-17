نتنياهو: الدولة الفلسطينية المستقبلية ستكون مجردة

فلسطين اليوم: غزة

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأكيده على أن الدولة الفلسطينية التي ستقوم مستقبلاً ستكون مجردة من السلاح، مشدداً على أن نزع السلاح هو جزء لا يتجزأ من اتفاق سلام مستقر.

جاء ذلك خلال خطاب نتنياهو في جلسة لكتلة الليكود في مركز لتخليد تراث رئيس الوزراء الأسبق "ميناحيم بيغين" بالقدس بمناسبة الذكرى السنوية للانقلاب الذي صعد منه حزب الليكود لأول مرة إلى سدة الحكم عام 1977.

وقال نتنياهو "إن ميناحم بيغن" كان شجاعاً جداً وهو التقى في الجانب الأخر بشجاعة السادات لصنع السلام، ونحتاج اليوم لان نلتقي في الجانب الفلسطيني زعماء أقوياء مثل السادات والملك حسين".

وأضاف "إذا قابلنا زعماء شجعان كهؤلاء في الجانب الفلسطيني فإننا نستطيع إحلال السلام".