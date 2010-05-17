عريقات: عباس يجتمع مع ميتشل الأربعاء في رام الله
فلسطين اليوم – رام الله
أعلن صائب عريقات رئيس دائرة شئون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الاثنين أن الرئيس محمود عباس سيلتقي المبعوث الأمريكي لعملية السلام جورج ميتشل الأربعاء في رام الله.
وقال عريقات في تصريحات صحفية إن اللقاء سيبحث قضايا الوضع النهائي مع إسرائيل مع التركيز حاليا على موضوعي الحدود والأمن من أجل ترسيم دولتين (فلسطينية وإسرائيل) على حدود عام 1967.
وأكد عريقات إمكانية إجراء تبادل طفيف للأراضي من حيث القيمة والمثل بين الجانبين، دون أن يجحف هذا بالمساحة الكلية لأراضي الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 بما يشمل مدينة القدس المحتلة.
وأشار عريقات بهذا إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 وهي المناطق التي يريد الفلسطينيون أن تتشكل منها دولتهم التي يفاوضون للاتفاق من اجل الوصول إليها.
وتعليقا على إعلان مسئولين إسرائيليين نيتهم الاستمرار في مشاريع البناء في القدس قال عريقات: إذا استمرت إسرائيل في الاستيطان وهدم البيوت وتهجير السكان وفرض الحقائق على الأرض فإنها بذلك تكون حكمت على المفاوضات بالدمار قبل أن تبدأ.
وشدد على وجود التزامات على إسرائيل يتوجب عليها احترامها، وقال إن ما بيننا وبين الجانب الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة هي قضايا الوضع النهائي التي ستحل وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي بما يقود إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا حتى إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة.
وأضاف إن هذه هي المعادلات القائمة الآن والجانب الإسرائيلي أمام خيارين إما السلام أو الاستمرار في الاستيطان ولا يمكن لإسرائيل الجمع بين الأمرين في نفس الوقت.
وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت انطلاق الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل الأسبوع الماضي ضمن مساعي واشنطن لتحريك عملية السلام المتعثرة منذ كانون أول/ ديسمبر 2008.