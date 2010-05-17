عريقات: عباس يجتمع مع ميتشل الأربعاء في رام الله

فلسطين اليوم – رام الله

أعلن صائب عريقات رئيس دائرة شئون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الاثنين أن الرئيس محمود عباس سيلتقي المبعوث الأمريكي لعملية السلام جورج ميتشل الأربعاء في رام الله .

