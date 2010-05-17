باراك يدعو لتغير جوهري في علاقة حكومته مع أمريكا

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

صرح وزير الحرب الصهيوني ايهود براك انه يجب على "إسرائيل" إحداث تغيير جوهري في وضع علاقاتها مع الولايات المتحدة وذلك عن طريق إطلاق مبادرة سياسية تشمل تنازلات كبيرة.

وأضاف انه يتعين على إسرائيل تعزيز الثقة بينها وبين الإدارة الأمريكية الحالية والامتناع عن اتخاذ إجراءات تؤدي إلى إظهار اسرئيل كالجهة الرافضة للسلام، حسب تعبيره .

وقال باراك في سياق جلسة لكتلة العمل في الكنيست اليوم إن الأمريكيين يبذلون جهودا جبارة في الشرق الأوسط كما أنهم يحافظون على التفوق النوعي الإسرائيلي في المجال العسكري وعليه فإنهم يتوقعون المساعدة من إسرائيل التي تتمثل في التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين .

واعتبر باراك انه يجب التوصل إلى محادثات مباشرة مع الجانب الفلسطيني في أسرع ما يمكن وطرح القضايا الجوهرية على طاولة المفاوضات مما يتيح التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع ويضع حدا للمطالب من كلا الطرفين .

واعتبر باراك أن مكونات الاتفاق مع الفلسطينيين ستألو إلى رسم الحدود بين الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية، الأمر الذي يضمن بقاء إسرائيل كدولة ذات أغلبية يهودية لمدة أجيال ودولة فلسطينية قابلة للحياة من الجانب الآخر، حسب تعبيره.

و قال إن الكتل الاستيطانية الكبيرة ستبقى داخل حدود إسرائيل كما أن قضية اللاجئين ستجد حلا لها ضمن حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية، كما قال .