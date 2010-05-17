الرابطة الإسلامية في الجامعة العربية الأمريكية تحيي ذكرى النكبة بمعرض "العودة والنكبة"

فلسطين اليوم-جنين

أحيت الرابطة الإسلامية في الجامعة العربية الأمريكية في جنين الذكرى 62 لنكبة شعبنا الفلسطيني وتهجيره من دياره عام 1948، من خلال تنظيم عدة نشاطات داخل حرم الجامعة.

واستهلت الرابطة النشاطات بتوزيع بيان عن الذكرى التي أحيتها الفصائل الفلسطينية في مختلف مناطق فلسطين المحتلة، وقد أكدت خلاله بتمسكها في فلسطين من نهرها لبحرها إسلامية عربية تخلو من الاحتلال، ومن ثم افتتحت الرابطة خيمة ومعرض "العودة والنكبة" الذي شمل صور لحياة اللاجئين الفلسطينيين وتخلل المعرض عروض lcd عن النكبة وتوزيع برومشنات ورقية شملت كلمة للامين العام د. رمضان شلح يتحدث فيها عن النكبة.

هذا وقد قال الأخ أبو حمزة أمير الرابطة في الجامعة أن الرابطة ستسمر في نشاطاتها المتعلقة بذكريات والآم الشعب الفلسطيني بحتى تبقى هذه الذكريات محفورة في نفوس أبنائه ليتمسكوا بفلسطين ولا يتنازلون عن ذرة تراب واحدة منها، مؤكداً السير على خطى الشهداء العظام والتمسك بحق الشعب الفلسطيني بدياره مستبشراً الأمل بزوال هذه الغدة السرطانية قريباً على أيدي المجاهدين الأبطال الذين سطروا أروع التضحيات سواء في غزة هاشم عام 2008 أو في جنوب لبنان على أيدي مجاهدي المقاومة الإسلامية.

وفي ختام حديثه استذكر أبو حمزة كلمة الدكتور المعلم الشهيد فتحي الشقاقي "فلسطين لا تتسع لأكثر من شعب واحد.. ولا تتسع لأكثر من سلطة واحدة..ولا تتسع لأكثر من حضارة واحدة .. وعلينا أن نختار لمن تكون السلطة؟ ومن هو هذا الشعب؟ ومن هي الحضارة؟".