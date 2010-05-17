مصرع عامل اثر سقوطه من الطابق السابع في رام الله

فلسطين اليوم-رام الله

لقي المواطن محمد محمود الجمل (18 عاما) مصرعه، اليوم، اثر سقوطه من الطابق السابع في إحدى العمارات قيد الإنشاء في مدينة رام الله.

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن المواطن الجمل من بيت سوريك، لقي مصرعه فور سقوطه عن 'سقالة' أثناء عمله في إحدى العمارات.

وتوجهت الشرطة برفقة النيابة العامة إلى المكان، وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث، وتم نقل جثمان الجمل إلى مستشفى رام الله لتسليمه إلى ذويه بعد استصدار أمر تسليم من النيابة العامة.