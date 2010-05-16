دوري إيطاليا: إنتر يحرز اللقب الخامس على التوالي

روما/ أحرز إنتر ميلان لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الخامسة على التوالي بفوزه على مضيفه سيينا (1-0) الأحد في ختام المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة.

وسجل الأرجنتيني دييغو ميليتو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57 رافعاً رصيده إلى 22 هدفاً في المركز الثاني على لائحة الهدافين.

وكان إنتر ميلان بحاجة إلى الفوز لحسم اللقب الخامس على التوالي والثامن عشر في تاريخه، بغض النظر عن نتيجة مطارده المباشر روما مع مضيفه كييفو لأنه كان يتفوق على فريق العاصمة بفارق نقطتين، وهو ما حققه ليكون أغلى هدية لرئيسه ماسيمو موراتي الذي كان يحتفل بعيد ميلاده الخامس والستين.

مورينيو يحقق الثنائية وينتظر اللقب الثالث

وحقق إنتر ميلان بقيادة مدربه البرتغالي المحنك جوزيه مورينيو الثنائية بعدما كان توّج بلقب كأس إيطاليا على حساب روما، وبات على بعد خطوة واحدة من تحقيق الثلاثية التاريخية (الدوري والكأس المحليان ومسابقة دوري أبطال أوروبا) حيث سيلاقي بايرن ميونيخ الألماني السبت المقبل في المباراة النهائية للمسابقة الأوروبية العريقة على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، علماً أن الفريق البافاري يهدف إلى تحقيق الانجاز ذاته بعد تتويجه باللقبين المحليين (الدوري والكأس).

وعادل إنتر ميلان انجاز يوفنتوس وتورينو من حيث عدد الألقاب المتتالية لأن الأول نالها في الأعوام 1931 و1932 و1933 و1934 و1935، والثاني في الأعوام 1943 و1946 و1947 و1948 و1949.

وانفرد إنتر ميلان بالمركز الثاني على لائحة الأندية الأكثر تتويجاً بالدوري في إيطاليا بعدما رفع رصيده إلى 18 لقباً بفارق لقب واحد أمام جاره ميلان و9 ألقاب خلف يوفنتوس صاحب الرقم القياسي (27).

ورفع إنتر ميلان رصيده في الصدارة إلى 82 نقطة مقابل 80 لروما الذي لم ينفعه فوزه على كييفو (2-0) فاكتفى بمركز الوصافة.

وعانى إنتر ميلان الأمرّين لتحقيق فوزه على سيينا الذي كان نداً قوياً على الرغم من هبوطه إلى الدرجة الثانية.

وفرض حارس مرمى سيينا جانلوكا كورتشي نفسه نجماً للمباراة اقلها في الشوط الأول بتصديه لأكثر من محاولة لميليتو والكاميروني صامويل ايتو فيما تكفلت العارضة بإبعاد كرة ماريو بالوتيلي.

ولم ييأس إنتر ميلان وواصل سيطرته في الشوط الثاني ونجح في اقتناص هدف الفوز عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من مواطنه قائد إنتر خافيير زانيتي بعد مجهود فردي للأخير فكسر مصيدة التسلل وتوغل داخل المنطقة قبل أن يسددها بيمينه على يسار الحارس كورتشي.

الفوز لم ينفع روما

وفي الثانية، حسم روما نتيجة مباراته مع كييفو في الشوط الأول بتسجيله الهدفين عبر المونتينيغري ميركو فوسينيتش (39) ودانييلي دي روسي (45).

وخطف سمبدوريا البطاقة الرابعة الأخيرة لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل (الدور التمهيدي الثالث) بتغلبه على نابولي بهدف وحيد سجله جامباولو باتزيني في الدقيقة 52 رافعاً رصيده إلى 19 هدفاً في المركز الثالث على الهدافين.

سمبدوريا في أبطال أوروبا

وعزز سمبدوريا موقعه في المركز الرابع برصيد 67 نقطة مقابل 65 لمنافسه الوحيد على البطاقة باليرمو العائد بفوز ثمين على حساب مضيفه اتالانتا الهابط إلى الدرجة الثانية بهدفين للاوروغوياني ايدسون كافاني (12 و90 من ركلة جزاء) مقابل هدف لفابيو سيرافولو (48).

ويبقى عزاء باليرمو المشاركة في مسابقة يوروبا ليغ الموسم المقبل إلى جانب نابولي ويوفنتوس الذي كان خسر أمام مضيفه ميلان (0-3) السبت في افتتاح المرحلة.

وفي بقية المباريات، فاز باري على فيورنتينا بهدفين نظيفين سجلهما كريستيان ستيليني (35) والأرجنتيني ايمانويل ريفاس (90)، وكاتانيا على جنوى بهدف وحيد سجله الأرجنتيني ماكسيميليانو غاستون ماكسي لوبيز (65)، وبارما على ليفورنو بأربعة أهداف لدافيدي لانزافامي (45 و46) وستيفانو موروني (49) والأرجنتيني هرنان كريسبو (90) مقابل هدف لليتواني توماس دانيليفيسيوس (72).

وتعادل كالياري مع بولونيا بهدف لدانييلي راغاتزو (65) مقابل هدف للبرازيلي مارتينز بولزان ادايلتون (3).