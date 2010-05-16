رئيس "المركزي": وضع السوق الأوروبية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية

فلسطين اليوم-وكالات

قال رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه إن الاسواق تواجه أسوأ وضع منذ الحرب العالمية الثانية، في مقابلة تنشرها غداً مجلة دير شبيغل الاسبوعية الألمانية.

وقال تريشيه ان الاسواق تعيش "بلا شك أصعب وضع منذ الحرب العالمية الثانية، لا بل منذ الحرب العالمية الاولى".

واضاف "لقد عشنا ونعيش أوقاتاً غاية في الصعوبة"، معتبراً أنه خلال موجة الذعر التي استحوذت على البورصات نهاية الاسبوع "لم تعد الاسواق تعمل، كان الامر تقريباً أشبه بما حصل عندما أعلن افلاس بنك ليمان براذر في ايلول 2008".