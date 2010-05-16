تقارير : السلطات السودانية تعتقل حسن الترابي

فلسطين اليوم-وكالات

ذكرت تقارير إعلامية في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد أن السلطات الأمنية السودانية اعتقلت الدكتور حسن الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن سلمى الترابي كريمة الدكتور حسن الترابي تأكيدها نبأ اعتقال سلطات الأمن السودانية لوالدها منتصف الليل بتوقيت الخرطوم.

كما ذكرت وصال المهدي زوجة الترابي في اتصال آخر مع "بي بي سي" أن زوجها ربما اعتقل لإدلائه بمقابلة صحفية لصحيفة "أخبار اليوم" السودانية المستقلة اتهم فيها السلطات السودانية بتزوير الانتخابات.

ولم تعلن السلطات السودانية رسميا نبأ الاعتقال أو أسبابه .