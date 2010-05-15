جنرال إسرائيلي: "قوة حزب الله تعاظمت منذ الانسحاب من لبنان"

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

صرح الجنرال "بيني غنتس" نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي للقناة الأولى الإسرائيلية، أن قوة حزب الله اللبناني تعاظمت ومازالت، منذ الانسحاب الإسرائيلي من لبنان قبل 10 أعوام.

وأضاف نائب رئيس الأركان في ذكرى مرور 10 أعوام على الانسحاب من لبنان، "أن أي طرف من الإطراف لا يريد الدخول في الحرب ولا يوجد مصلحة لأي احد أن يبدأ بالحرب ومع هذا فان الجيش جاهز ومستعد للقتال على الجبهة الشمالية إذا طلب منه ذلك".

وأردف الجنرال بقوله "على الرغم من أن الوضع في الشمال متوتر فأنا في غاية السعادة من الهدوء الذي يسود المنطقة ومع هذا فلا يجب أن نبني على ذلك".

وتطرق غنتس إلى التهديدات التي تواجه الجبهة الداخلية قائلاً، "أن تهديداً من هذا النوع قائم ونشعر بذلك بصورة واضحة وإذا حدثت المواجهة فلن تكون مواجهة عادية وبسيطة".

يذكر أن غنتس كان له دور بارز في عملية الانسحاب من لبنان حينما كان يشغل منصب قائد وحدة الاتصالات والتنسيق وتعرض لانتقادات لاذعة بسبب عدم تنظيم الانسحاب وكان بمثابة هروب وترك معدات عسكرية خلف القوات، وعلق غنتس على ذلك قائلاً، "لا يمكن القيام بعملية انسحاب مثالية تحت تهديد وتحديات كبيرة في المنطقة وكانت بمثابة عملية عسكرية وليست عملية انسحاب".