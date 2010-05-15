لاعب ريال مدريد جوتي يقترب من الاتحاد السعودي

جدة/ تسعى ادارة نادي الاتحاد السعودي للتعاقد مع لاعب فريق ريال مدريد الاسباني وقائده جوتي (33 عاماً) وتجرى المفاوضات مع وكيل أعمال اللاعب في أجواء تغلفها السرية.

وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية ان اتحاد جدة في انتظار موافقة اللاعب الذي أبدى رغبته المبدئية بالانتقال الى الاتحاد بداية من الموسم المقبل، فيما بقيت الامور المادية معلقة لحين التوصل مع اللاعب الى اتفاق نهائي.

وأضافت الصحيفة ان عضوا داعما لنادي الاتحاد سيتكفل بتكاليف الصفقة حرصاً منه على تجهيز الفريق للموسم المقبل بالتعاقد مع لاعبين مميزين من أصحاب الإمكانات العالية في المراكز التي طالب الجهاز الفني بدعمها.

وتتم الصفقة بـ4 ملايين يورو لموسم واحد وهذا ما يتقاضاه اللاعب في السنة مع ناديه ريال مدريد، وأن المباحثات بشأن القيمة المالية للصفقة يتوقع ان ترفع الى 5 ملايين يورو للحصول على الموافقة النهائية للاعب والتوقيع معه.

يعد جوتي من الاسماء التي ارتبطت بريال مدريد منذ نعومة أظافره، وتحديداً منذ ان التحق بالفريق ناشئا عام 1984، وسبق له تمثيل المنتخبات الاسبانية بجميع فئاتها، وكان من بين عناصر المنتخب الاول حتى عام 2005، لكن في الفترة الأخيرة لا يعتمد مدرب الريال الحالي عليه كعنصر اساسي هذا الموسم، وهو ما جعل جوتي يبدي تزمره في اكثر من مناسبة لمكوثه في مقاعد البدلاء ومشاركته المتقطعة مع الفريق.