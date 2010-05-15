نشوب 70 حريق في المحاصيل الزراعية بالضفة الغربية

فلسطين اليوم: رام الله

أفاد الدفاع المدني في رام الله اليوم "أن طواقم الدفاع المدني في الضفة الغربية استطاعت أن تخمد أكثر من سبعين حريق نشب في المحاصيل الزراعية نتيجة ارتفاع دراجات الحرارة وعدم وعي المواطن في استخدام النيران في ظل ارتفاع الحرارة".

وأوضح الدفاع المدني في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه "أن أسباب نشوب الحرائق لجوء بعض المواطنين إلى حرق الأعشاب وهي في مكانها، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى امتداد النيران ووصولها إلى المواقع الحيوية المجاورة، فضلاً عن قيام البعض بإلقاء أعقاب السجائر وهي مشتعلة من نوافذ السيارات على جوانب الطرقات المليئة بالأعشاب الجافة أو اللجوء إلى الحرق العمد مع الجهل بخطورة وسرعة انتشار النيران في مثل هذا الجو الحار".

وأضاف البيان "أن أحد الأسباب الرئيسية وهو إشعال النيران أثناء رحلات التنزه بقصد الطهي والشواء ما يؤدي أحيانا وفي حال عدم اتخاذ الاحتياطات الوقائية إلى نشوب الحرائق التي ربما تأتي على غابة أو احراج بأكملها إلى جانب تأثيراتها ونتائجها السلبية على البيئة المحيطة وتلوثها بالغازات الضارة الناتجة عنها.

وأشار البيان إلى أن موضوع الحرائق يشكل أرقاً بيئياً كبيراً إلى جانب ما ينتج عنه من خسائر مادية في الأشجار والمزروعات التي قد يبذل فيها المزارعون قصارى جهدهم ويكدحون هم وأسرهم للحصول على موسم خير معطاء من هذه المزروعات".

وللحد من انتشار الحرائق أوضح البيان " أن وعي المواطن هو أحد أسباب الوقاية من انتشارها من خلال نشر الثقافة لدي طلاب المدارس والجامعات والنوادي الشبابية".