إعلان قائمة كأس العالم المبدئية للمنتخب الجزائري

فلسطين اليوم-وكالات

نشر الموقع الالكتروني للاتحاد الجزائري لكرة القدم قائمة احتياطية تضم أسماء خمسة لاعبين، لتكون مكملة لقائمة ال25 لاعبا الأولية التي أعلنها المدير الفني رابح سعدان في الرابع من أيار الجاري ، استعدادا لكأس العالم بجنوب أفريقيا.

أكد الاتحاد الجزائري انه أرسل قائمة بـ 30 لاعبا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

ضمت القائمة الاحتياطية لاعبا محترفا واحدا هو العمري شاذلي الذي وقع عقدا لمدة ثلاث سنوات مع نادي كايزر سلاوترن الألماني، إلى جانب أربعة لاعبين بالدوري الجزائري، هم لزهر حاج عيسى وحسين مترف وخالد لموشية من وفاق سطيف ومحمد مفتاح من شبيبة القبائل.

أما قائمة ال25 لاعبا الأولية فضمت سبعة وجوه جديدة، هم مبلوحي وهاب رايسي حارس مرمى سلافيا صوفيا البلغاري وكارل مجاني مدافع أجاكسيو الفرنسي وحبيب بلعيد مدافع بولون سور مار الفرنسي وجمال مصباح مدافع ليتشي الإيطالي وعدلان قديورة لاعب وسط ولفرهامبتون الإنجليزي ورياض بودبوز لاعب سوشو الفرنسي وفؤاد قادير لاعب فالينسيان الفرنسي.

جاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: لوناس قاواوي وفوزي شاوشي ومحمد الأمين زماموش ومبولحي وهاب رايسي.

وفي خط الدفاع: عبد القادر العيفاوي ومجيد بوقرة ونذير بلحاج ورفيق حليش وعنتر يحيى وحبيب بلعيد وجمال مصباح وكارل مجاني.

وفي خط الوسط: حسن يبدة ومدحي لحسن ويزيد منصوري ومراد مغني وكريم زياني وكريم مطمور وجمال عبدون وعدلان قديورة ورياض بودبوز وفؤاد قادير.

وفي خط الهجوم: عبد القادر غزال ورفيق جبور ورفيق صايفي.

وباشر المنتخب الجزائري الخميس معسكرا تحضيريا بمرتفعات كرانس مونتانا بسويسرا يستمر حتى عشية المباراة الودية المقررة ضد ايرلندا في دبلن يوم الثامن والعشرين من الشهر الجاري.