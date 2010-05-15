51 عالما اردنيا يصدرون فتوى جماعية لمقاطعة بضائع اسرائيل

فلسطين اليوم-القدس العربي

اصدر 51 عالما وشخصية دينية اردنية الجمعة فتوى جماعية تحرم تحريما قاطعا التعامل مع البضائع والمنتجات الاسرائيلية وتطالب عموم المسلمين بمقاطعتها ومقاطعة من يروجها تنفيذا لاحكام الشرع والسنة.

ونصت الفتوى التي وزعتها النقابات المهنية على نطاق واسع على وجوب مقاطعة المنتجات الاسرائيلية والمتعاملين معها على اساس ان التعامل مع العدو الاسرائيلي يعطل فريضة الجهاد ويعيقها بصفته عدوا مغتصبا احتل ارض المسلمين.

ونصت الفتوى على ان من واجب المسلمين دعم الجهاد والمجاهدين بكل ما يمكن ان يساهم في دحر العدو ومن ذلك تجنب المساهمة في تمكين اقتصاد العدو الغاصب ودعم الصامدين من اهل الارض المحتلة بالمال والدم والعدة والعتاد.