الطفل الهولندي الناجي من حادث تحطم “الليبية” في حالة “مستقرة”

﻿ فلسطين اليوم-وكالات

افاد مسؤول طبي ليبي ان الطفل الهولندي الذي نجا من حادث تحطم الطائرة التابعة لشركة الافريقية الليبية الذي اوقع 103 قتلى امس في طرابلس، في "حالة مستقرة" الخميس، فيما زاره في المستشفى افراد من عائلته قدموا من هولندا. وقال الطبيب ردا على اسئلة التلفزيون الليبي الذي بث صورا للطفل في المستشفى ان "الطفل خضع لعدة عمليات في ساقيه ويعاني من كسور بسيطة واخرى مركبة". واضاف "لقد استيقظ (ليل الاربعاء) وحالته مستقرة، لكنه لا يتفاعل كثيرا مع الطاقم المعالج". من جهة اخرى اكدت السلطات الليبية جنسية الطفل الهولندية. وفي هولندا ذكرت صحيفة "برابانتس داغبلاد" ان الصبي قد يكون روبن فان اشوف البالغ من العمر تسع سنوات.