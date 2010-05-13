إسرائيل تجري البروفة الأخيرة على قصف الأقصى وتدميره

فلسطين اليوم-وكالات

في ظاهرة جديدة بإسرائيل، يَبثُ نشطاء اليمين الإسرائيلي شريط فيديو يظهر في أحد مشاهدة المسجد الأقصى مصورا بواسطة طائرة، ثم يقصف بعد ذلك بطائرات عسكرية تدمره كليا، وفي مشهد آخر تظهر صور للهيكل المزعوم مكانه، على خلفية أغان دينية يهودية.

الشريط يبث في الاحتفالات الدينية اليهودية خاصة الاحتفالات المسمى 'البار متسبا' وهي احتفالات بالصبية عندما يصل عمرهم 13 عاما.

ويقوم ببث وتوزيع الشريط نشطاء اليمين الإسرائيلي، الذين يحاولون بين الفترة والأخرى اقتحام المسجد الأقصى بعشرات الحفلات في مناطق مختلفة من إسرائيل.

وقال احد نشطاء اليمين إن 'قصف المسجد هي رغبة الحكومة الإسرائيلية وليست الهدف منه أن يقوم فرد من إسرائيل بقصف المسجد'.

وقال بروخ مرزل رئيس حركة ما يسمى 'ارض إسرائيل' إن 'هذه الظاهرة تعبر عن حلم آلاف اليهود الذين يصلون يوميا لبناء الهيكل'.