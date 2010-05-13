مركزية فتح منقسمة بشأن استئناف المفاوضات

فلسطين اليوم: وكالات

كشفت مصادر فلسطينية اليوم الخميس، عن وجود خلافات حادة بين أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح المؤيدين لاستئناف المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، ومعارضين للمفاوضات، في ظل عدم وقف البناء الاستيطان في الضفة والقدس.

وقالت المصادر، إن هناك خلافات نشبت بين أعضاء اللجنة المركزية حيث انقسمت اللجنة إلى قسمين، أحدهما مؤيد للرئيس عباس في استئناف المفاوضات بضمانات أمريكية مع إسرائيل، وآخرين أعربوا عن عدم ثقتهم بإسرائيل في ظل استمرار أعمال البناء في الضفة والقدس دون الالتزام بمبادئ العملية السياسية.

أضافت المصادر نقلا عن أعضاء في مركزية فتح معارضين لفكرة استئناف المفاوضات في المرحلة الحالية أن هناك حالة من الغضب على قرار القيادة الفلسطينية بالموافقة على استئناف المفاوضات وأيضا هناك استغراب من القرار العربي المتسرع على صعيد القبول بالمفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل في وقت تواصل الأخيرة مشروعها الاستيطاني بوتيرة متسارعة خاصة في شرقي القدس.

وأكدت المصادر أن هناك تحذيرات وجهت للرئيس عباس من قبل معارضين من أعضاء المركزية للمفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بأن فشل هذه المفاوضات سيؤدي إلى تراجع شعبية حركة فتح والسلطة لدى الشارع الفلسطيني