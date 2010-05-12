وزير إسرائيلي: سنهدم المنازل العربية بالقدس قريبا

فلسطين اليوم-وكالات

كشف ما يسمى بـ وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، يتسحاك اهرونوفيتش، أن 'شرطة الإحتلال الإسرائيلي ستقوم قريبا بحراسة الجرافات التي ستهدم البيوت العربية في القدس الشرقية'.

وقال الوزير الإسرائيلي في رده على استجواب عضو الكنيست من الليكود، يريب لفين، الذي ادعى أن بلدية الاحتلال لا تقوم بهدم البيوت العربية لان هناك تعليمات بأن لا تقوم الشرطة بحماية جرافات البلدية.

الوزير اهرونوفيتش، أكد أن الشرطة على استعداد للقيام صباح غد بهدم المنازل، وأضاف انه لا توجد أوامر للشرطة بعدم هدم البيوت العربية.

وتساءل عضو كنيست عربي، لماذا لا يتم هدم منزل بيت يونتن الذي صدرت أوامر بهدمه؟! ولماذا لا يتم هدم منازل المستوطنين؟!