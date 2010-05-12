"طالبان" ضمن القائمة السوداء الأمريكية

فلسطين اليوم- وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء أنها "تعتزم بجدية" إدراج حركة طالبان الباكستانية على لائحتها السوداء للمنظمات الإرهابية.

وقال فيليب كراولى المتحدث باسم الوزارة إنه قبل إدراجها على هذه اللائحة "يجب أن تنطبق سلسلة من المعايير المحددة على أية منظمة" وأن يؤدى التحقيق حول الاعتداء الفاشل فى تايمز سكوير بدون أى شك إلى معرفة ما إذا كانت طالبان باكستان ضالعة فيه.

وكانت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ دعت صباح أمس الثلاثاء إلى إدراج حركة طالبان الباكستانية على اللائحة الأمريكية السوداء للمنظمات الإرهابية الدولية بعد الإعلان عن تورطها فى الاعتداء فى تايمز سكوير فى نيويورك.

من ناحيته، أعرب السناتور الديمقراطى عن نيويورك تشارلز شومير الذى كتب مع أربعة أعضاء ديمقراطيين آخرين فى مجلس الشيوخ إلى وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون ليطلبوا منها وضع طالبان باكستان على اللائحة السوداء، عن اقتناعه بأن "هذه المجموعة تمثل تهديدا قويا للأمن ليس فقط بالنسبة لجنودنا الذين يقاتلون فى الخارج ولكن أيضا للأميركيين هنا فى بلادهم".

ومن جملة ما تتضمنه اللائحة السوداء الأمريكية حركة عسكر طيبة الباكستانية المتهمة بالوقوف وراء الاعتداءات التي هزت بومباي عام 2008، وكذلك حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والجيش السري الأيرلندي ونمور التأميل فى سريلانكا.