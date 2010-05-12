"القاعدة" تتبنى محاولة اغتيال السفير البريطاني في اليمن

فلسطين اليوم- وكالات

تبنى تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب الذي ينشط في اليمن، الهجوم على موكب السفير البريطانى باليمن فى أواخر الشهر الماضي، وذلك في بيان على المواقع الإسلامية نشره موقع "سايت" الذى يراقب هذه المواقع.

وكان السفير تيموثى تورلوت قد نجا بأعجوبة من هذا الاعتداء الذي نفذه شخص كان يحمل حزاماً ناسفاً واندفع نحو الموكب الذي كان على بعد 600 متر من مقر السفارة.

وأوضح تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب أن الشخص يدعى عثمان نعمان الصلاوي، مؤكداً بذلك المعلومات التي أوردتها الشرطة اليمنية التي نشرت صورته، حسب المصدر نفسه.

وأسفر الاعتداء عن وقوع ثلاثة جرحى في صفوف المارة كما أغلقت المفوضية البريطانية أبوابها لمدة أسبوعين تقريباً.