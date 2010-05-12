150 ألف مواطن من سكان الضفة مهددون بالترحيل القسري

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

يواجه أكثر من 150 ألف فلسطيني خطر الترحيل القسري من مناطق في الضفة الغربية المحتلة يطلق عليها اسم " مناطق جيم" وفقا لتصنيفات إسرائيل للمناطق الفلسطينية.

وقال خبير الاستيطان والخرائط المهندس عبد الهادي حنتش " إن إسرائيل تسعى من خلال مخططاتها لتفريغ مناطق "جيم" من السكان الفلسطينيين الذين يعيشون فيها وذلك من أجل شق شوارع للمستوطنات وأيضا استخدامها مستقبلا لصالح البناء الاستيطاني المستمر في الضفة الغربية ".

وأوضح حنتش أن إخطار السكان الفلسطينيين بإخلاء منازلهم لتنفيذ عمليات الهدم ليست بالجديدة وإنما وفقا لمخططات تسعى إليها إسرائيل وغير مرتبطة بالمفاوضات التي أعلن عن استئنافها مطلع الأسبوع الحالي, مشيرا إلى أن هناك محاصرة إسرائيلية لهذه المناطق وذلك ضمن مخطط " الاحتياط الاستيطاني الإسرائيلي" لصالح المستوطنات في المنطقة .