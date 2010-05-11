المصري يدعو الإعلام لعدم رفع سقف توقعات انجاز المصالحة

فلسطين اليوم: غزة

دعا منيب المصري رئيس التجمع الوطني الفلسطيني الصحفيين والإعلام إلى عدم رفع سقف توقعات انجاز المصالحة الفلسطينية، رغم إقراره بأن حركتي فتح وحماس والقيادة المصرية لديهم توجه لحصر الخلافات من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني.

وأكد المصري فور وصوله إلى قطاع غزة أن الوضع اليوم أفضل من الأحوال السابقة، موضحاً أنه يحمل إجابات علي رسائل كان قد نقلها قبل أسبوعين، مؤكدا حرص الرئيس محمود عباس علي إحراز تقدم بشأن المصالحة .

وقال المصري انه قدم آراء وزار دمشق ورام الله وغزة كما انه تلقى اتصال هاتفي في الثامنة صباحا من القيادة المصرية، مؤكدا وجود نتائج وان الأمور تمشي بالتراكم وان الكل الفلسطيني توافق لإنهاء الانقسام.