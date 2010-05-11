مخطط استيطاني لإقامة تجمع تجاري في القدس المحتلة

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

كشف حاتم عبد القادر رئيس لجنة القدس في حركة "فتح اليوم الثلاثاء عن مخطط استيطاني إسرائيلي جديد لإنشاء مجمع تجاري ضخم في وسط مدينة القدس.

وقال عبد القادر:" إن "دائرة أراضي إسرائيل" وجهت أوامر إدارية بإخلاء عدد من قطع أراضي وقف إسلامي فلسطيني وسط مدينة القدس".

وذكر عبد القادر أن الحديث يدور عن مخطط لبناء مجمعٍ تجاري يهودي على الأراضي التي تقع على مقربة من مبنى القنصلية الأميركية في شارع نابلس وسط مدينة القدس وتبلغ مساحتها نحو ثلاث دونمات.

وأكد اعتزام مكتبه التوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لاستصدار قرار بوقف أوامر الإخلاء معتبراً أن المخطط الجديد يندرج في إطار التصعيد الاستيطاني لنسف الجهود الدولية لاستئناف المفاوضات.

وطالبت السلطة الفلسطينية أمس الإدارة الأمريكية بالتدخل العاجل والحازم لوقف "الاستفزازات" الإسرائيلية في شرقي القدس التي يريد الفلسطينيون إعلانها عاصمة لدولتهم.