أوباما يرشح يهودية لعضوية المحكمة العليا

فلسطين اليوم :

انتقد كثيرون ترشيح الرئيس الأمريكي باراك أوباما لإيلينا كاغان المحامية في إدارته، لتولي المنصب الشاغر في المحكمة العليا.

ويرى المنتقدون كالتيار الليبرالي في الحزب الديمقراطي أن كاغان تفتقر إلى الخبرة القضائية، لأنها لم تشغل أي منصب قضائي من قبل، كما انتقدوا قبولها، أموالاً من مؤسسات مثل جولدمان ساكس في إطار حضورها حلقات عمل مولتها هذه المؤسسة التي باتت موضع اتهام بالاحتيال.

ورحبت المنظمات اليهودية الأمريكية بترشيح يهودية لتكون العضو اليهودي الثالث في المحكمة الدستورية العليا.

وتوقعت هذه المنظمات أن يوافق مجلس الشيوخ بسهولة على ترشيح كاغان.