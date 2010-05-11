العثور على 27 ألف حبة ترامال في إحدى صيدليات المحافظة الوسطى

فلسطين اليوم- غزة

أكد صلاح محمد الدريوي رئيس نيابة المحافظة الوسطى بأنه تم مصادرة 27000 حبة ترامال من إحدى في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأوضح الدريوي، بأنه بعد أن وردت معلومات بوجود كمية من حبوب الترامال داخل إحدى الصيدليات في النصيرات تم إصدار مذكرة تفتيش لشرطة مكافحة المخدرات ولشرطة المعسكرات الوسطى بتفتيش الصيدلية للبحث عن أية عقاقير محظورة .

وتابع الدريوي : وبعد تفتيش الصيدلية تم العثور على كمية من حبوب الترامال بالإضافة إلى كمية أخرى داخل منزل المسؤول عن الصيدلية حيث تم تفتيش منزله بموجب مذكرة من النيابة للاشتباه بوجود عقار الترامال وقد بلغت إجمالي الكمية التي ضبطت 265 كرتونة و28 شريطاً أي ما يعادل 27 ألف حبة ترامال.

وبناء على ذلك تم إحضار المتهم لدى النيابة العامة وتوقيفه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .

وأضاف الدريوي : بأنه تم تقديم المتهم للمحكمة بتاريخ 10/5/2010 وصدر حكماً بحقه يقضي بالحبس مدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، ودفع غرامة مالية قدرها 5000 دينار أردني أو الحبس عشرة أشهر بدلاً من الغرامة، بالإضافة إلى مصادرة جميع الكمية المضبوطة.

وأوضح الدريوي، أن النيابة تتواصل مع وزارة الصحة لإصدار قرار وزاري لإغلاق الصيدلية ومنع المسئول عنها من مباشرة عمله.

ونوه، إلى أن النيابة تقوم بتشديد الأحكام الصادرة على المتهمين بقضايا الترامال وذلك للحد من هذه الظاهرة وآثارها على المجتمع الفلسطيني حيث أن تعاطي الترامال بكميات زائدة يؤدي إلى الوفاة كما حدث مع إحدى الضحايا فقد عثر على جثة أحد المواطنين وتدور الشبهات بأن هناك تعاطي لمادة الترامال، إضافة إلى آثاره الأخرى كالإدمان مما تدفع المواطنين لارتكاب الجرائم.