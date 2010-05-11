جريمة هزت غزة..الكشف عن ملابسات مقتل الشاب علي عصفور

جريمة هزت غزة..الكشف ملابسات مقتل الشاب علي عصفور

فلسطين اليوم- غزة

كشفت شرطة غزة اليوم الثلاثاء، عن ملابسات مقتل الشاب علي عصفور (19 عاماً) من مدينة غزة، بعد أن ألقت القبض على المتهمين في قتله.

وأوضح مدير المباحث العامة في قطاع غزة عبد الباسط المصري في مؤتمر صحفي عقد بمدينة غزة، أن جريمة مقتل عصفور جنائية بحتة، ومازال التحقيق جارياً مع المتهمين فيها.

وتحدث المصري عن تفاصيل الجريمة، مبيناً أن عصفور وقف على قارعة الشارع العام قرب حديقة "برشلونة" جنوب مدينة غزة، بانتظار سيارة تقله لبيته في شارع الجلاء شمالاً، بعد زيارة لحفلة أحد زملائه بالجامعة.

وحسب موقع وزارة الداخلية، فبينما كان عصفور منهمك في محاولة إيقاف سيارة تُقله، رصدت عينا مجرمين هاتفًا خلويًا حديثًا من نوع N95 مثبتًا على حزامه، وبكل بجاحة انقض عليه أحدهما وسرق الهاتف بالقوة.

حاول الشاب بجسمه الضعيف أن يصدَّهما، ولكن إصابته منذ الصغر بإعاقة جزئية حالت دون ذلك، وفر أحد اللصين بالهاتف مبتعداً عن المكان، في حين اقترح الآخر على عصفور أن يوصله إلى مكان المجرم الفار ليحصل على هاتفه.

ولأن عصفور كان يعتقد أن الأمر لن يعدو مجرد محاولة سرقة، وبسبب ضعف الفهم والإدراك لديه نتيجة المرض المزمن المصاب به في دماغه، لم يجد بُداً إلا أن يتبع المجرمين حيث "المصيدة".

كان ذلك جزءًا من الجريمة التي مثلها المجرمان بعد أن تمكنت المباحث العامة من القبض عليهما ووقعت في السابع والعشرين من شهر أبريل وهزت المجتمع الغزي ببشاعتها، حين عثر على جثته المنكل بها في أحد الأبراج في منطقة تل الهوا جنوب المدينة.