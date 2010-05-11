مواجهات بين شرطة الاحتلال و المقدسيين بسلوان

القدس المحتلة

اندلعت ظهر اليوم مواجهات عنيفة بين أهالي حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، و شرطة الاحتلال.

و قال شهود عيان في الحي أن الشبان رشقوا أفراد الشرطة بالحجارة و الزجاجات الفارغة بعد أن طوقت قوات الشطة خيمة الصمود بحي البستان المهدد بالهدم.

و أطلقت الشرطة باتجاه المقدسيين الأعيرة النارية الحية و المطاطية و قنابل الصوت و الغاز، مما تسبب في إصابة عدد منهم بالاختناق و الإغماء.

و بحسب الشهود فقد اعتقلت شرطة الاحتلال احد الشبان بعد أن قامت بضربه ضربا مبرحا.