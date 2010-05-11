ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

10 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

مواجهات بين شرطة الاحتلال و المقدسيين بسلوان

  • 10:35 - 11 مايو 2010
مشاركة

مواجهات بين شرطة الاحتلال و المقدسيين بسلوان

القدس المحتلة

اندلعت ظهر اليوم مواجهات عنيفة بين أهالي حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، و شرطة الاحتلال.

 

و قال شهود عيان في الحي أن الشبان رشقوا أفراد الشرطة بالحجارة و الزجاجات الفارغة بعد أن طوقت قوات الشطة خيمة الصمود بحي البستان المهدد بالهدم.

 

و أطلقت الشرطة باتجاه المقدسيين الأعيرة النارية الحية و المطاطية و قنابل الصوت و الغاز، مما تسبب في إصابة عدد منهم بالاختناق و الإغماء.

 

و بحسب الشهود فقد اعتقلت شرطة الاحتلال احد الشبان بعد أن قامت بضربه ضربا مبرحا.

متعلقات

البث المباشر