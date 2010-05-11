ارتفاع قائمة الأسرى الذين امضوا أكثر من ربع قرن إلى 15 أسير

فلسطين اليوم-رام الله

أفادت اللجنة الوطنية العليا لنصره الأسرى بان قائمة الأسرى الذين امضوا أكثر من ربع قرن في سجون الاحتلال ارتفع اليوم إلى 15 أسير ، بعد أن انضم إليها أسير من رام الله أتم عامه الخامس والعشرين في السجون .

وأوضح رياض الأشقر المدير الإعلامي باللجنة بان الأسير محمد إبراهيم محمد نصر من رام الله، ( 55 عاماً ) متزوج والمعتقل منذ 11-5-1985، ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ، وهو بذلك يدخ لعامه السادس والعرشين في سجون الاحتلال ، وينضم إلى قائمة الأسرى الذين امضوا أكثر من ربع قرن فى سجون الاحتلال لتصل إلى 15 أسيراً .

وأشار الأشقر إلى أن الأسير" نائل صالح البرغوتى" من رام الله والمعتقل منذ 4/4/1978 ، يعتبر عميد الأسرى الفلسطينيين وأقدم أسير على وجه الأرض ، فيما يليه الأسير " فخرى عصفور البرغوثى" من رام الله وهو معتقل منذ 23-6-1978 ، والأسير"أكرم عبد العزيز سعيد منصور" من قلقيلية ومعتقل منذ 2/8/1979، والأسير" فؤاد قاسم عرفات الرازم" من القدس ومعتقل منذ 30/1/1981، والأسير" إبراهيم فضل جابر" من الخليل ومعتقل منذ 8/1/1982، والأسير " حسن علي نمر سلمة" من رام الله ومعتقل منذ 8/8/1982، والأسير" عثمان علي حمدان مصلح" من نابلس ومعتقل منذ 15/10/1982، ، والأسير "سامي خالد سلامة يونس" من قرية عارة داخل المناطق التي احتلت عام 48 ومعتقل منذ 5/1/1983, وهو متزوج والأسير" كريم يوسف فضل يونس" من قرية عارة داخل المناطق التي احتلت عام 48 ومعتقل منذ 6/1/1983, ، والأسير" ماهر عبد اللطيف عبد القادر يونس" من قرية عارة داخل اراضى 48 ومعتقل منذ 20/1/1983, ، والأسير" سليم علي إبراهيم الكيال" من غزة ومعتقل منذ 30/5/1983, وهو متزوج ، والأسير "حافظ نمر محمد قندس" من يافا داخل اراضى 48، ومعتقل منذ 15/5/1984, والأسير" عيسى نمر جبريل عبد ربه " من مخيم الدهيشة ومعتقل منذ 21 / 10 / 1984, ، والأسير " احمد فريد محمد شحادة " من رام الله معتقل منذ 16-2-1985 .

وطالبت اللجنة الفصائل الفلسطينية الأسرى لشاليط أن ينضموا إدراج أسماء هؤلاء الأسرى في صفقة التبادل حيث أنهم امضوا عشرات السنين داخل السجون ،وتجاوزتهم كل صفقات التبادل التي أجريت مع العدو وصفقات حسن النوايا .