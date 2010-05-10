الزمالك يجدد لـ« شيكابالا » وناد بلجيكي يغري « جدو » بـ2 مليون يورو

القاهرة/ أعلن رئيس نادي الاتحاد السكندري المصري محمد مصيلحي عن تلقي إدارة ناديه عرضاً من نادٍ بلجيكي لضم المهاجم الدولي محمد ناجي "جدو"، مفضلاً الكشف عن اسم النادي في الوقت الحالي.

وأوضح مصليحي: اتصل بي مسئولو النادي البلجيكي وطلبوا جدو في مقابل مليوني يورو، وهم الآن في طريقهم لتقديم عرض رسمي، وفقاً لصحيفة "الحياة" اللندنية الاثنين 10-05-2010.

وقدم جدو أداء لافتاً مع منتخب بلاده في بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة التي احتضنتها أنغولا مطلع العام الجاري، وتوج بلقب هداف البطولة برصيد 5 أهداف، لكنه لم يقدم ما كان مامولاً منه في بطولة الدوري المحلي حيث لم يسجل سوى هدفين.

وأكد رئيس نادي الاتحاد السكندري أن عرض النادي البلجيكي ليس الوحيد لضم هداف إفريقيا: هناك أكثر من عرض أوروبي ومحلي، ومازلنا ندرسها جميعها".

وفي الزمالك، نفى المتحدث الرسمي للنادي علاء مقلد ما تنقالته الصحافة المحلية يلتقي ناديه عرضاً من ليرس البلجيكي لضم نجم الفريق شيكابالا، مضيفاً: نعمل على حسم التجديد مع شيكابالا خلال الأيام المقبلة رغبة منا في الحفاظ على اللاعب الذي يعد أحد أهم أعمدة الفريق الرئيسية".

وكان رئيس نادي ليرس البلجيكي كشف عن رغبته في صفقة تبادلية يحصل خلالها على خدمات شيكابالا في مقابل الاستغناء عن الغاني أكوتي مانساه، إلا أن مقلد شدد على التمسك بلاعب ناديه "شيكابالا ملتزم بتعاقده معنا الذي يمتد إلى نهاية الموسم المقبل، ولا نية للإدارة أو الجهاز الفني للاستغناء عنه".