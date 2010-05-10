طوارئ في إسرائيل..دخان ايسلندا يصلها اليوم وموجة غبار وحرائق

طوارئ في إسرائيل..دخان ايسلندا يصلها وموجة غبار في الجنوب وحرائق متتالية

فلسطين اليوم-ترجمة خاصة

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن وزير المواصلات الإسرائيلي "يسرائيلكاتس" أعطي تعليماته لمدير سلطة المطارات والموانئ في إسرائيل لاجتماع طارئ حيث توقع خبراء إسرائيليين أن يصل دخان بركان ايسلندا في ساعات المساء إلي إسرائيل حيث من المتوقع أن يتم إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي وإغلاق جميع مطاراتها الجوية في بن غريون والمطارات العسكرية.

من جانب آخر ذكرت مصادر إسرائيلية في وزارة حماية البيئة بان موجة غبار ورياح ملوثة ستضرب المنطقة الجنوبية وخاصة صحراء النقب وستستمر الموجة الملوثة من ساعات الظهر حتي ساعات المساء

من جانب آخر لا زالت الحرائق تتواصل في معظم إسرائيل ولحتى الآن سجلت خمس حرائق في الشمال والجنوب وحريق ضخم اندلع قبل قليل في وادي عارة والنيران اندلعت في مدرسة في كفر قاسم وحريق آخر في الخضيرة وزخرون يعكوف أدى لتوقف حركة القطارات وحريق أخر في النقب في قرية تعاونية أدي لحرث ثلاثة منازل ومخزن وأصيب عدد من الاطفائيين الإسرائيليين جراء استنشاقهم الدخان.

ووتتوقع مصادر إسرائيلية ان تندلع حرائق أخرى في الحقول الزراعية بسبب موجة الحر.