مسؤول دولي يطالب إسرائيل باعتقال مجرمي حرق المساجد

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

عبر روبرت سيري المنسق الخاص لعملية التسوية في الشرق الأوسط بالأمم المتحدة عن عميق قلقه بشأن إشعال النيران في مسجد قرية اللبن الشرقية بمنطقة نابلس بالضفة المحتلة.

وأوضح مكتب المنسق الخاص بالأمم المتحدة في تصريح مكتوب أن سيري أقر بتكرار حوادث الهجوم على مساجد في الأشهر الأخيرة, كما أقر بأن هناك عنفا متصاعدا يستهدف الفلسطينيين أفرادا وممتلكات من قبل المستوطنين المتطرفين.

كما أدان المنسق الدولي هذه التعديات ونصح الحكومة الإسرائيلية أن تفرض القانون وأن تجلب المسؤولين عن تلك الجرائم إلى العدالة حيث وصف تلك الخطوات بالحيوية والهامة لحكومة إسرائيل.