نتنياهو لـ"أبو مازن": لا يمكن إحلال السلام بريموت كونترول"‏

فلسطين اليوم- ترجمة خاصة

تطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو لقرار منظمة التحرير الفلسطينية إعطاءء الضوء الأخضر لمحمود عباس لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل.

وطبقاً لموقع يديعوت أحرنوت، فقال نتنياهو في مطلع جلسة الحكومة الإسرائيلية: "المحادثات بيننا وبين السلطة ستتم بدون شروط مسبقة كما أصرينا على ذلك لمدة سنوات، ولكن يجب أن تؤدي المحادثات الغير مباشرة وبأسرع وقت لمفاوضات مباشرة".

وحسب أقوال نتنياهو لا يمكن إحلال السلام برموت كونترول عن بعد.