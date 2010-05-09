قمة سورية - قطرية- تركية في اسطنبول اليوم

فلسطين اليوم-وكالات

ذكرت صحيفة "الوطن" السورية شبه الرسمية، أن اسطنبول ستشهد اليوم الأحد قمة ثلاثية، تجمع الرئيسين، السوري بشار الأسد، والتركي عبد اللـه غول وأمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني المقرر أن يصل إلى تركيا ظهراً في زيارة عمل للبلاد.

وفقاً لما نقلته مصادر متطابقة، سيخصص الاجتماع الذي يواكبه غداء يقيمه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، للبحث في آخر المستجدات على الساحة العربية وفي تعزيز عوامل الاستقرار في المنطقة "ولاسيما في ظل التهديدات الإسرائيلية الأخيرة لكل من لبنان وسورية".

وفي سياق آخر، يتضمن برنامج الرئيس الأسد اليوم لقاءات إعلامية مع ممثلين عن وسائل إعلام تركية، يلي ذلك لقاء بين الأسد وغول وأردوغان وعقيلاتهم بالقصر الرئاسي، ثم يزور أردوغان الرئيس الأسد في مقر إقامته، قبل أن يختتم الرئيس السوري وعقيلته زيارة العمل إلى إسطنبول، بحسب الصحيفة.