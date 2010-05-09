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أوكراني يخطف يهودي ويقتله يوم عيد ميلاد هتلر

  • 06:32 - 09 مايو 2010
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أوكراني يخطف يهودي ويقتله يوم عيد ميلاد هتلر

فلسطين اليوم-ترجمة خاصة

ذكرت صحيفة هآرتس بأن الشرطة الأوكرانية عثرت علي جثة شاب يهودي أوكراني ( أرية ليف ميسنزوف) 25 عاما في أوكرانيا

وحسب الاعتقاد لدي حركة خباد اليهودية في أوكرانيا فقد قتل الشاب علي خلفية كراهية السامي في أوكرانيا وقد خطف الشاب ميسنزوف قبل حوالي ثلاثة أسابيع يوم عيد ميلاد هتلر وتعتقد الشرطة الأوكرانية بأنه قتل يوم خطفه.

وقالت هآرتس انه ولا يستبعد أن تكون عملية الخطف تمت علي خلفية ما نشر قبل أشهر بأن الإسرائيليين يتاجرون بأعضاء أطفال أوكرانين , واتهام شخصيات أكاديمية وجماهيرية أوكرانية إسرائيل بسرقة 25 ألف طفل أوكراني خلال سنتين؛ بهدف بيع أعضائهم البشرية والمتاجرة بها.

 

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