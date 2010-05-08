شيكابالا مطلوب لنادي لييرس وميدو يرفض العودة للزمالك

القاهرة/ فاجأ ماجد سامي المالك المصري لنادي لييرس البلجيكي، ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك خلال مكالمة هاتفية جمعت بينهما مؤخراً بطلبه شراء نجم الفريق الأسمر محمود عبد الرازق "شيكابالا"، لينضم إلى كتيبة اللاعبين المصريين بالفريق الصاعد حديثاً للدوري الممتاز.

وحسب مراسل korabia.com فإن سامي طلب من عباس خلال المكالمة التي دارت بينهما بشأن التفاوض على انتقال لاعب لييرس الغاني أكوتي منساه للزمالك، ضم شيكابالا على سبيل البيع النهائي، وذلك لحاجته إلى لاعبين يتمتعون بخبرة وموهبة كبيرة يحافظون له على الإنجاز الكبير الذي حققه هذا الموسم بالصعود للدوري الممتاز والبقاء في الموسم القادم مع النخبة بل وتحقيق مركز متقدم أيضاً.

وطلب رئيس لييرس الحصول على خدمات النجم الأسمر في مقابل انتقال أكوتي وأحمد سمير لاعب الجهة اليمنى إلى الزمالك إضافة لمبلغ مالي يحدده الطرفان.

ولم يحصل رئيس لييرس على إجابة حتى الآن، غير أن الرفض قد يكون الرد الأقرب، وذلك نظراً لأهمية اللاعب الكبيرة للنادي الأبيض، وإعلان أشرف صبحي مدير التسويق والعلاقات العامة بالنادي، نية "الأبيض" في الاحتفاظ بنجم نجومه وتجديد تعاقده.

ميدو: لن ألعب للزمالك .. وقد أعود لميدلسبره

أكد أحمد حسام "ميدو" مهاجم وست هام يونايتد الانجليزي أنه لن يلعب للزمالك في الموسم المقبل مؤكدا على مواصلة مشواره الاحترافي في أوروبا حتى لو عاد لناديه السابق ميدلسبره الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى.

وقال ميدو في تصريحات خاصة لـFilGoal.com : "لن أعود للزمالك في الموسم المقبل، فتجربتي مع الزمالك في الموسم الماضي لم تكلل بالنجاح لأسباب عديدة لا أريد الحديث عنها، ولن أسعى لتكرارها في الموسم المقبل".

وأضاف "رغم احترامي الكامل للجهاز الفني للفريق بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن وعلاقتي الجيدة بهما، الا أن مشاكل النادي الادارية وأزمته المالية كانا سببا في عدم اكمالي للموسم حتى نهايته".

وشدد المهاجم المصري على أنه سيستكمل مشواره الاحترافي في أوروبا في الموسم المقبل سواء في انجلترا أو في دولة أوروبية أخرى.

وكشف ميدو عن تلقيه عدة عروض من أندية تركية ويونانية مؤكدا أنه سيفاضل بينها في الفترة المقبلة لاختيار وجهته المقبلة عقب نهاية اعارته مع وست هام يونايتد.

وكانت شبكة سكاي سبورتس قد أكدت أن ناديي جالاتا سراي وفينيرباهتشه التركيين، بالاضافة لباناثينايكوس وأولمبياكوس اليونانيين يسعيان لضم ميدو.

لا تنازلات

من ناحية أخرى شدد ميدو على أنه لن يتنازل عن حقوقه المادية في الموسم المقبل مثلما فعل عند انضمامه لوست هام في يناير الماضي، مضيفا "قمت بهذه الخطوة بسبب عودتي لمصر واللعب للزمالك والتي أفقدتني الكثير، وكان يجب علي تقديم تنازلات للعودة للعب في أوروبا مرة أخرى، ولكني لن أفعل ذلك مرة أخرى".

وانتقل ميدو لوست هام مقابل راتب أسبوعي قدره ألف جنيه استرليني فقط، بالاضافة لمكافأت المشاركة في المباريات والفوز فيها.

واضاف ميدو "اذا لم أجد عرضا مناسبا فسأعود لميدلسبره مرة أخرى، ولا مانع لدي من اللعب في دوري الدرجة الأولى ومساعدة فريقي السابق في العودة للدوري الممتاز مرة أخرى".

وتابع "مشاكلي في السابق أثناء وجودي مع ميدلسبره كانت مع جاريث ساوثجيت المدير الفني السابق للفريق، وعقب رحيله لا يوجد لدي مشكلة في العودة للفريق، خاصة وأن عقدي ممتد معهم والذي بموجبه سأتقاضى 50 ألف جنيه استرليني أسبوعيا".

زكي يشارك مع الزمالك فور وصول بطاقته.. وحسم مستحقات الحضري

أقرت لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة المصري بأحقية الزمالك في إشراك مهاجمه عمرو زكي فور وصول بطاقته الدولية، كما أقرت ايضا حصول عصام الحضري حارس النادي الإسماعيلي على مبلغ 110 الف جنيه هي مجمل مستحقاته لدى النادي الساحلي.

وأفاد مراسل Yallakora.com ان اللجنة أقرت في اجتماعها السبت أحقية الزمالك في إشراك زكي في مبارياته الرسمية فور حصول الاتحاد المصري عليها من نظيره الانجليزي خاصة بعد انتهاء فترة إعارة اللاعب لهال سيتي.

وكان زكي قد اعير لهال سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي وعاد الى تدريبات فريقه مؤخرا بعد انتهاء مهمته مع النادي الانجليزي.

ويتبقى للزمالك هذا الموسم مباراتين في الدوري المصري الممتاز بالاضافة الي مشواره في كأس مصر والذي يعلق عليه النادي كثيرا من اجل الحصول على بطولة هذا الموسم بعد حصول الغريم التقليدي الاهلي على بطولة الدوري.

من جهة أخرى، أقرت اللجنة حصول الحضري علي مبلغ 110 الف جنيه هي مجمل مستحقاته لدى ناديه الإسماعيلي على الرغم من طلب الحارس الحصول على مبلغ 750 ألف جنيه.

وبررت اللجنة حصول الحضري على 110 ألف جنيه فقط بعد خصم مبلغ 450 ألف جنيه تعتبر مستحقة للضرائب بالإضافة إلى 190 ألف جنيه هي مجمل خصومات وقعها النادي الساحلي على حارس المنتخب المصري الأول.