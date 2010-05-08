د. الهندي يدعو فصائل م.ت.ف لمقاطعة اجتماع اللجنة التنفيذية

فلسطين اليوم- غزة

دعا الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم السبت، فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لمقاطعة اجتماع اللجنة التنفيذية، معتبراً أن الاجتماع لا يمثل بحال مواقف الإجماع الوطني.

وأوضح الدكتور الهندي في تصريح صحفي تعقيباً على دعوة اللجنة التنفيذية لـ"م.ت.ف"، لعقد اجتماع لها اليوم، أن هذا الاجتماع يأتي بعد الاستئناف الفعلي للمفاوضات بين السلطة في رام الله والعدو الصهيوني، الأمر الذي اعتبره دلالة واضحة على أن المنظمة تستخدم كأداة للتغطية على حالة الانحدار السياسي التي تمر بها السلطة وجريها خلف سراب المفاوضات العقيمة التي أضاعت الحقوق وهودت الأرض.

وشدد، على أن اجتماع تنفيذية المنظمة الذي يُعقد اليوم لمنح فريق أوسلو التفاوضي موافقة على التفاوض، لا يمثل بحال مواقف الإجماع الوطني.

وأكد الدكتور الهندي، أن هذا الاجتماع هو اجتماع شكلي لا قيمة له على الإطلاق، ولقد قطعت وزيرة الخارجية الأمريكية "هيلاري كلنتون" بأن المفاوضات ستبدأ، وهو ما يعكس حقيقة أن المفاوضات فرضت وأن القرار اتخذ في البيت الأبيض.

وأضاف، أن المفاوضات بدأت بالفعل بجولات ولقاءات "ميتشل" الذي حضر لهذه الغاية، وقد تزامن بدء هذه المفاوضات مع تنفيذ مخططات استيطانية جديدة (ربما هي الأكبر والأوسع)، وهو ما يكشف صراحة عن عدم وجود أية ضمانات ويدحض المزاعم عن وقف أو تجميد الاستيطان.